مفعولها مثل قنبلة للمعدة.. خبير تغذية يكشف عن الحلويات الأكثر ضررا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

دعا خبير تغذية، لأخذ الحذر من تناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معًا؛ موضحا أن الدهون غير المشبعة تُستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم “دهون الحلويات” أو “السمن النباتي”، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مُضرة أيضًا.

وأشار إلى أن المعجنبات تحتوي على مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ذات مصدر غير عضوي؛ كما حث على تناول حلويات ذات لون زاهٍ ورائحة لذيذة.

وحذّر من شراء المرملاد المستورد “جل الفواكه” ذي اللون الزاهي ويذكرنا باللبان، لأنها تستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة، كما شدد علي عدم تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة.

وأوضح أن هذه الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية، تُباع بأسعار رخيصة، والناس تُقبل على شرائها مع أن مفعولها مثل “قنبلة” للمعدة.