بالفيديو.. «كيا» تستعد للكشف عن سيارتها المذهلة خلال أيام
تستعد شركة كيا لإعلان مفاجأتها الجديدة في عالم السيارات بعد 4 أيام فقط من الآن والتي ستكشف فيها عن سيارتها الجديدة المصنفة كسيارة المستقبل .
وكشف مقطع فيديو عن بعض مواصفات السيارة المتطورة ، وبعيداً عن الشكل الفخم الحديث والمواصفات الفنية الفريدة ، فإن هذه السيارة تمتاز بنظام القيادة الذاتية من الجيل الرابع مما يسمح بالحركة دون أي تدخل من السائق .
كما يمكن للسائق قيادة السيارة حسب إختياره ، فضلاً عن الإمكانات التقنية بشاشتها اللمسة الممتدة على عرض المقصورة بالكامل مع أنظمة لتدليك الراكب لمزيد من الراحة أثناء السفر .
وتمتاز أيضاً بأبواب شبيهة بأجنح الفراشة تفتح للأعلى مع تصميم مصنوع من المعدن وألياف الكربون وشبك مضئ وسقف بانورامي .
الجدير بالذكر أن كيا اختارت اسم السيارة Futuron مكون من Future و On للتدليل على مواصفاتها المستقبلية المتطورة .
٢٠١٩[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 18 ساعة
السوق بحاجه لمنافسة اسعاد تيوتا ..
سهيل[ عدد التعليقات: 1371 ] نشر منذ 15 ساعة
خلاص ولااااااااا زمن تويوتا وهوندا ونيسان … الزمن زمان هيونداي , مواصفات , جودة , قطع خيار , صيانه , سعر , راحة