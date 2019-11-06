بالفيديو.. «كيا» تستعد للكشف عن سيارتها المذهلة خلال أيام

سول(صدى):

تستعد شركة كيا لإعلان مفاجأتها الجديدة في عالم السيارات بعد 4 أيام فقط من الآن والتي ستكشف فيها عن سيارتها الجديدة المصنفة كسيارة المستقبل .

وكشف مقطع فيديو عن بعض مواصفات السيارة المتطورة ، وبعيداً عن الشكل الفخم الحديث والمواصفات الفنية الفريدة ، فإن هذه السيارة تمتاز بنظام القيادة الذاتية من الجيل الرابع مما يسمح بالحركة دون أي تدخل من السائق .

كما يمكن للسائق قيادة السيارة حسب إختياره ، فضلاً عن الإمكانات التقنية بشاشتها اللمسة الممتدة على عرض المقصورة بالكامل مع أنظمة لتدليك الراكب لمزيد من الراحة أثناء السفر .

وتمتاز أيضاً بأبواب شبيهة بأجنح الفراشة تفتح للأعلى مع تصميم مصنوع من المعدن وألياف الكربون وشبك مضئ وسقف بانورامي .

الجدير بالذكر أن كيا اختارت اسم السيارة Futuron مكون من Future و On للتدليل على مواصفاتها المستقبلية المتطورة .