بالفيديو.. إقبال كبير على مطعم المواطن الذي شكا خسائره بالرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشهد مؤثر لإقبال كثيف على مطعم المواطن الذي شكا من الخسائر التي لحقت بمطعمه في الرياض، وذلك عقب التفاعل الكبير معه.

وأوضح الفيديو، اصطفاف السيارات أمام المطعم ووقوف الزبائن في طابور داخله انتظارا لدورهم؛ ليوجه المواطن شكره لكل من تفاعل معه ونشر قصته؛ حيث كان قد تعرض لديون تجاوزت 1.7 مليون ريال، وخسائر بأكثر من 4 ملايين ريال.

وقال أن ذلك بسبب إغلاق الشارع الذي يطل على مطعمه نتيجة أعمال الحفر والتشييد في مسار قطار الرياض؛ لتتفاعل بعض شركات التوصيل وأبدت رغبتها في التوصيل من مطعمه مجانا، فيما قامت شركات أخرى بطلب الغداء لموظفيها من المطعم دعما له.