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التصرف الصحيح عندما ينطق طفلك كلمة بشكل خاطئ

التصرف الصحيح عندما ينطق طفلك كلمة بشكل خاطئ
برلين(صدى):

يلاحظ الكثير من الآباء نطق أطفالهم بشكل خاطئ لبعض الكلمات ، ما يثير التساؤل حول طريقة تنبيه الطفل للنطق السليم خاصةًوأن الكثيرون يحولون الموقف للضحك والسخرية مما يؤثر على الصحة النفسية للطفل وقدراته اللغوية مستقبلاً .

وتؤكد باحثة ألمانية أن أفضل طريقة للرد على الأطفال في تلك الحالة هو إعادة الكلمة أمامهم بشكل صحيح دون تنبيههم للخطأ ، فمثلاً إذا قال طفلك : هذة رزافة قولي له نعم زرافة وكرريها أمامه دون إشعاره بالخطأ حتى لا يشعر بإعاقة ما في تعلم الكلمات .

كما ينبغي عدم السخرية من تلك المواقف حتى لا تضعيه في موقف محرج إلا إذا كان الأمر على سبيل المرح .


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