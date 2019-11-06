«المسند» يكشف عن توقعاته للحالة الماطرة الثالثة

علي القحطاني(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم الأربعاء، أن إعصار مها يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية، بسرعة دورانية تُقَدر بنحو 111كم/س، ويتجه حاليًا شرقًا مُيَمّمًا البر الهندي.

وأوضح ” المسند ” أن الحالة المطرية الثالثة والمتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع، وتستمر لبضعة أيام، ما زالت نتائج النماذج المناخية عنها حاليًا غير دقيقة، ومتقلبة زمنيًّا، ومتباينة مكانيًّا، ومختلفة كميًّا بصورة تجعلنا لا نثق فيها حاليًا، وننتظر التحديثات الأخيرة حتى تستقر.

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن: ” بوجه عام، اليوم الاستقرار الجوي في كافة عناصره؛ عدا أجزاء من منطقة الحدود الشمالية فلربما تتشكل السحب المتفرقة، والتي قد يهطل منها بعض الأمطار الخفيفة ” .