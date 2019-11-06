مدير «تويتر» يتهكم من شعار «فيسبوك» بتغريدة محرجة

وكالات(صدى):

تهكم المدير التنفيذي لـ “تويتر” جاك دورسي، من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وشعاره الجديد، من خلال تغريدة ساخرة.

وقال دورسي؛ على “تويتر” ساخراً من شعار “فيسبوك” الجديد: “من تويتر إلى تويتر”، في إشارة إلى عدم فائدة الشعار.

وجاءت التغريدة الأخيرة كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد دورسي؛ شبه الدائم، لـ “فيسبوك” وسياسات مديرها التنفيذي، مارك زوكربرغ.

يذكر أن “فيسبوك” أطلقت شعاراً جديداً لتمييز الشركة عن تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، مثل “إنستجرام” و”واتساب”.