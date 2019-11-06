لأول مرة.. سجن النساء بجدة يحتفي بعقد قران مواطنة نزيلة بحضور ذويها

نايف السالم(صدى):

احتفت سجون مكة المكرمة أمس الثلاثاء لأول مرة بعقد قران نزيلة بسجن النساء بجدة على مواطن بحضور عائلتهما والنزيلات ومنسوبات السجن وسط إنطلاق مظاهر الفرح .

وأكدت مديرة سجن النساء بجدة ” مروة يوسف ” أن المواطن العريس شقيق إحدى النزيلات بالسجن ومن ثم تم إختيار العروس النزيلة أيضاً والتي تم تجهيزها لذلك اليوم مثل أي عروس أخرى بتعاون من منسوبات السجن .

كما أكدت أنه تم تجهيز قاعة الإجتماعات خصيصاً لهذه المناسبة وإستقبال والد العروس وشقيقها والعريس وأشقائه في تمام العاشرة صباحاً وتم عقد القران .