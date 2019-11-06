لأول مرة.. سجن النساء بجدة يحتفي بعقد قران مواطنة نزيلة بحضور ذويها
احتفت سجون مكة المكرمة أمس الثلاثاء لأول مرة بعقد قران نزيلة بسجن النساء بجدة على مواطن بحضور عائلتهما والنزيلات ومنسوبات السجن وسط إنطلاق مظاهر الفرح .
وأكدت مديرة سجن النساء بجدة ” مروة يوسف ” أن المواطن العريس شقيق إحدى النزيلات بالسجن ومن ثم تم إختيار العروس النزيلة أيضاً والتي تم تجهيزها لذلك اليوم مثل أي عروس أخرى بتعاون من منسوبات السجن .
كما أكدت أنه تم تجهيز قاعة الإجتماعات خصيصاً لهذه المناسبة وإستقبال والد العروس وشقيقها والعريس وأشقائه في تمام العاشرة صباحاً وتم عقد القران .
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