بالفيديو.. «التجارة» توضح حقيقة تحول نادي الهلال لشركة استثمارية مقفلة
كشف المتحدث الرسمي وزارة التجارة والإستثمار عبد الرحمن الحسين حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخراً حول تحول نادي الهلال إلى شركة استثمارية مقفلة .
وقال ” الحسين ” في مداخلة هاتفية ببرنانج “في المرمى ” المذاع على قناة “العربية ” أن الهلال لم يتحول لشركة وإنما أسس شركة إستثمارية بموافقة وزارة التجارة وأصبح لديه شركة نادي الهلال الإستثمارية شركة مساهمة مقفلة .
وأضاف أن هذه الشركة تمكن نادي الهلال من ممارسة الأنشطة التجارية والتسويق بلا شركات وسيطة تحت مسمى هذه الشركة .
وأضاف أن تلك الموافقة جاءات بعد موافقة هيئة الرياضة كونها الجهة المشرفة والمرخصة للنشاط ويمكن لجميع الأندية تأسيس نفس الشركة على غرار الهلال بعد الحصول على موافقة هيئة الرياضة .
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