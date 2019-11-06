بالفيديو.. «التجارة» توضح حقيقة تحول نادي الهلال لشركة استثمارية مقفلة

ماجد محمد(صدى):

كشف المتحدث الرسمي وزارة التجارة والإستثمار عبد الرحمن الحسين حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخراً حول تحول نادي الهلال إلى شركة استثمارية مقفلة .

وقال ” الحسين ” في مداخلة هاتفية ببرنانج “في المرمى ” المذاع على قناة “العربية ” أن الهلال لم يتحول لشركة وإنما أسس شركة إستثمارية بموافقة وزارة التجارة وأصبح لديه شركة نادي الهلال الإستثمارية شركة مساهمة مقفلة .

وأضاف أن هذه الشركة تمكن نادي الهلال من ممارسة الأنشطة التجارية والتسويق بلا شركات وسيطة تحت مسمى هذه الشركة .

وأضاف أن تلك الموافقة جاءات بعد موافقة هيئة الرياضة كونها الجهة المشرفة والمرخصة للنشاط ويمكن لجميع الأندية تأسيس نفس الشركة على غرار الهلال بعد الحصول على موافقة هيئة الرياضة .