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«بغلف» يوجه رسالة للجماهير قبل ساعات من لقاء الفيصلي

«بغلف» يوجه رسالة للجماهير قبل ساعات من لقاء الفيصلي
طلال الغامدي(صدى):

حرص العضو الذهبي لنادي النصر “عبد العزيز أحمد بغلف ” على توجيه رسالة حماسية لجمهوره قبل ساعات من لقاء الفيصلي اليوم الأربعاء بالمباراه المؤجلة بدوري المحترفين .

وقال ” بغلف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : رسالة إلى جمهورنا الغالي المحب .. أمامنا مباراه مهمة لتحقيق الصدارة بإذن الله ، كونوا بالموعد وأول الحاضرين معكم بإذن الله ، لا نصر بدونكم فأنتم وقود اللاعبين .

وأضاف : لاحقين على السوشي والفلة والطقطقة .. أريد عيني تدمع فرحاً بمثل هذا المنظر ، يداً واحدة مع نصرنا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 46 دقيقة

الهمه الهمه يانصر والموعد القمه

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