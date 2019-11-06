«بغلف» يوجه رسالة للجماهير قبل ساعات من لقاء الفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

حرص العضو الذهبي لنادي النصر “عبد العزيز أحمد بغلف ” على توجيه رسالة حماسية لجمهوره قبل ساعات من لقاء الفيصلي اليوم الأربعاء بالمباراه المؤجلة بدوري المحترفين .

وقال ” بغلف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : رسالة إلى جمهورنا الغالي المحب .. أمامنا مباراه مهمة لتحقيق الصدارة بإذن الله ، كونوا بالموعد وأول الحاضرين معكم بإذن الله ، لا نصر بدونكم فأنتم وقود اللاعبين .

وأضاف : لاحقين على السوشي والفلة والطقطقة .. أريد عيني تدمع فرحاً بمثل هذا المنظر ، يداً واحدة مع نصرنا .