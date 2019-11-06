قبل إيداع الدفعة الـ24.. حساب المواطن يوضح رابط معرفة قيمة الدعم

حمود العنزي(صدى):

شدد برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، على صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، لافتًا إلى إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والعشرين بتاريخ 10 نوفمبر؛ فيما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا

وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 نوفمبر 2019، كما أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا