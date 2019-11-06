تناول الفينو يهدد طفلك بأمراض خطيرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من الأمهات لإستخدام خبز “الفينو” المصنوع من الدقيق الأبيض في وجبة الإفطار لأطفالهن أو في إعداد “الساندويتش ” للمدرسة ، بينما يغيب عنهن المخاطر الصحية لخبز الفينو .

وأكد الأطباء أن استخدام خبز الفينو غير صحي لطفلك إذ يتسبب الدقيق الأبيض في رفع نسبة السكر بالدم وانخفاضها بسرعة مما يسبب الشعور بالكسل والخمول .

كما أكدوا أن الإستخدام الدائم لخبز الفينو يسبب السمنة وزيادة الكوليسترول بالدم والذي يترتب عليه نتائج خطيرة كإرتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية .

وحول البدائل الصحية لخبز “الفينو” ، نصح الأطياء بإستخدام خبز الحبوب الكاملة لأنها غنية بالألياف ، والخبز المخلوط بـ “الردة ” إذ يساعد على تحسين آداء الجهاز الهضمي مع وجود النشويات اللازمة للطاقة دون الأضرار السابقة .