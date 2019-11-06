صحة بيشة تنظم خطة تنفيذية لبرنامج سلامة الأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

صحة بيشة ممثلة في الصحة العامة (إدارة الصحة المدرسية) تقيم خطة تنفيذية لبرنامج سلامة الأطفال، وتأتي الخطة للتعريف بالبرنامج، والأهداف، والفئة المستهدفة، وتكوين فريق العمل، والتنسيق مع التعليم لترشيح المرشدات و المرشدين، وقائمة بأسماء المرشحين، وأيضًا الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج، وإعداد المحتوى العلمي، والإعلام والتوثيق، كذلك التقارير.ومشروع سلامة الأطفال هو مشروع ضمن مشاريع التحول الوطني ٢٠٢٠ لوزارة الصحة يهدف إلى تقليل نسبة الإصابات والحوادث عند الأطفال.

الهدف العام من البرنامج التقليل من نسبة الإصابات والحوادث بين الأطفال في السن المدرسي، والتوعية بأهمية السلامة المدرسية، وتدريب المرشدات الصحيات على السلامة المدرسية وتعزيز دورهم الرقابي داخل المدرسة، وكذلك رفع وعي طالبات المرحلة الثانوية باحتياطات السلامة من الإصابات.

يشار ان البرنامج وضع المرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس، وطالبات المرحلة الثانوية هم الفئة المستهدفة للتدريب . وأن العدد المستهدف للمرشدين والمرشدات يصل الي ١٦٠ مرشد صحي،و ١٦٠ مرشدة صحية من داخل المدارس .

معايير اختيار المدارس الثانوية المستهدفة هي مدارس المرحلة الثانوية للبنات، والمدارس التي بها مرشدة صحية.