إكسبو يمتلك أكثر من 1000 موزع تذاكر معتمد من مختلف أنحاء العالم

محمد السعران(صدى):

يمضي طموح إكسبو 2020 دبي لاستقطاب 25 مليون زيارة على الطريق الصحيح مع إقبال أكثر من 1000 موزع تذاكر في الأسواق الدولية الرئيسية على تسجيل أنفسهم لدى إكسبو 2020.

وتؤدي الشبكة العالمية التي ستشمل منظمي الرحلات السياحية، ووكلاء السفر، ومجموعات الفنادق، وشركات الطيران، دورا حيويا في تحقيق هدف إكسبو 2020 المتمثل في استقبال 70 في المئة من الزوار من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وجعل نسخة 2020 من إكسبو 2020 دبي الأكثر شمولا في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد لنحو 170 عاما.

وعبر إتاحة الفرصة لهذه الشبكة الواسعة من الموزعين لتوفير التذاكر قبل نحو عام على افتتاح هذا الحدث الضخم، فإن إكسبو 2020 يُسهل على الموزعين إنشاء باقات سفر قيّمة للزوار الدوليين لتجربة الحدث الأروع في العالم وفق ما يناسب ميزانيتهم واهتماماتهم.

وقال سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي: ” شبكة موزعي التذاكر المعتمدين، التي شكلناها، تتجاوز بالفعل أي شبكة مماثلة في دورات إكسبو الدولي السابقة في هذه المرحلة”.

وأضاف “قطاع السفر العالمي هو القناة الرئيسية التي ستدعم تدفق الزيارات الدولية، ومع هذه البداية القوية والتزامنا بتوفير الدعم التسويقي والترويجي للموزعين المعتمدين في أسواقهم، نحن على المسار الصحيح لاستقطاب أكبر عدد من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي على الإطلاق”.

واستند إكسبو 2020 في تفعيل شبكات الموزعين في الأسواق المستهدفة إلى الأنماط التي يحجز بها الزوار المحتملون في تلك البلدان تذاكرهم في مراحل مختلفة من عملية التخطيط للسفر. وحتى الآن، تشير توقعات إكسبو إلى التزام شبكة الموزعين الدوليين ببيع أكثر من مليوني تذكرة.

ويبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد للبالغين (18 عاما فأكثر) 120 درهما إماراتيا (33 دولارا أمريكيا)، بينما يبلغ سعر تذكرة الثلاثة أيام 260 درهما (71 دولارا أمريكيا). ويمنح إكسبو 2020 تخفيضات متنوعة للطلاب والصغار الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وأصحاب الهمم على تذاكر دخول مجانية.

وستتيح التذاكر لحامليها عيش تجربة استثنائية لا تتكرر، تشمل أكثر من 60 عرضا حيا كل يوم، والتعرف على تقنيات المستقبل، وحضور حفلات لمشاهير الفنانين العالميين، واستعراضات يومية، ومشاهدة تصاميم معمارية فريدة، واحتفالات خاصة، وأكثر من 200 منفذ لتناول الأطعمة والمشروبات من شتى أنحاء العالم، فضلا عن زيارة أجنحة 192 دولة مشاركة والتعرف على أفضل ما تقدمه في كل المجالات من إبداع وابتكار وتقنية وثقافة وتراث وغيرها الكثير.

وسيكون إكسبو 2020 دبي، الذي سيقام للمرة الأولى في المنطقة العربية، الحدث الاروع في العالم لعرض النبوغ والإبداع البشري، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل في المنطقة والعالم.