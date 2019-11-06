بعد احتجاجات تشيلي.. بيرو تستقبل نهائي كأس ليبرتادوريس

نواف السالم(صدى):

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ” الكونميبول “، أمس الثلاثاء، نقل نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنغو وريفر بليت إلى ليما في بيرو بدلا من سانتياغو؛ حيث تستمر الاحتجاجات العنيفة في العاصمة التشيلية بعد زيادة أسعار تذاكر المترو.

وفي السياق نفسه، تقابل ممثلون من طرفي النهائي والاتحاد البرازيلي والاتحاد الأرجنتيني في مقر الكونميبول لحوالي خمس ساعات قبل نقل المباراة إلى عاصمة بيرو؛ ليقول أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول: ” نحن نتفهم أن هذا هو الاختيار الأفضل للجميع ومع وجود ضمانات من حكومة بيرو ستقام المباراة النهائية في ليما ” .

وأكد دومينجيز أنه لم يتحدد بعد الملعب الذي يستضيف النهائي؛ فيما يأتي قرار نقل المباراة إلى بيرو بعد أقل من أسبوع واحد من إعلان الرئيس التشيلي سيباستيان بنيرا إلغاء استضافة قمة منتدى أبك للتجارة التي كانت مقررة في سانتياجو هذا الشهر، ومؤتمر دولي رفيع بشأن تغير المناخ في ديسمبر.