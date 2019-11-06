فتح التسجيل ببرامج مبادرة «أتقن» بتقنية بنات خميس مشيط

عادل الحربي(صدى):

‏أعلنت كلية التقنية للبنات بخميس مشيط ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر عن فتح التسجيل في برامج مبادرة التدريب المجتمعي المرحلة الخامسة «أتقن» عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال من هــــنــــا

‏في البرامج التالية :

‏التجميل و تصفيف الشعر ، مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني ) ، صيانة الحاسب الآلي و الدعم الفني ، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس ، إدارة الفعاليات و المناسبات ، صيانة الجوال ، مهارات حساب القيمة المضافة .

‏وهذه البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ، للمساهمة في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع، و الفئة المستهدفة جميع أفراد المجتمع من (15) سنة وما فوق ، ومدة المرحلة الخامسة ( 4 ) أسابيع ، بحيث يكون التدريب لكل برنامج لمدة أسبوع واحد بواقع ( 4 ) أيام من الأحد إلى الأربعاء ، بما يعادل (16) ساعة تدريبية معتمدة، خلال الفترة المسائية من الساعة 2– 6 مساءً ، برسوم رمزية قدرها (200) ريال لكل برنامج ، على أن يبدأ التدريب في 28 / 2 / 1441هـ ، وسيُمنح المتدربات بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.