عضو شورى يروي موقفًا له مع مقيم تسبب في رفضه حضور ندوة مهمة

حمود العنزي(صدى):

روى عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، موقفًا، تسبب في اعتذاره عن المشاركة في ندوة عن التأمين والسلامة المرورية رغم موافقته المسبقة.

وقال العنزي: دعتني شركة بترولية كبيرة للمشاركة في ندوة عن التأمين والسلامة المرورية، وبعد موافقتي اتصل بي مسؤول تنظيم الندوة من جنسية عربية قائلاً: (إحكيلي شوي عن معرفتك بالتأمين).

وأضاف: اعتذرت مباشرة عن الندوة، وللمعلومية رسالتي للدكتوراة في فرنسا كانت عن التأمين والحـوادث.

وتسائل عضو الشورى مستنكرا الموقف: هذا أنا! فما حال شبابنا.