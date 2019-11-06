عضو شورى يروي موقفًا له مع مقيم تسبب في رفضه حضور ندوة مهمة
روى عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، موقفًا، تسبب في اعتذاره عن المشاركة في ندوة عن التأمين والسلامة المرورية رغم موافقته المسبقة.
وقال العنزي: دعتني شركة بترولية كبيرة للمشاركة في ندوة عن التأمين والسلامة المرورية، وبعد موافقتي اتصل بي مسؤول تنظيم الندوة من جنسية عربية قائلاً: (إحكيلي شوي عن معرفتك بالتأمين).
وأضاف: اعتذرت مباشرة عن الندوة، وللمعلومية رسالتي للدكتوراة في فرنسا كانت عن التأمين والحـوادث.
وتسائل عضو الشورى مستنكرا الموقف: هذا أنا! فما حال شبابنا.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3153 ] نشر منذ 50 دقيقة
مانلوم الأجنبي وش ماسوى ويسوي بعيالنا
اللوم كلة على مثلك وشرواك يومكم صوتنا
ولساننا وصلاحيتكم تجبر الوزير للمثول والمناقشة
اليس من باب اولى ان تسنو القوانين التي تمنع الأجنبي يستأسد في رزق عيالنا
او الترزز والندوات وشركات الباطن اجبرتكم على قاعدة صم بكم
الواقع[ عدد التعليقات: 7401 ] نشر منذ 29 دقيقة
عضو المجلس المحترم الموظف في الشركة سألك سؤال في تخصصك كما تقول لماذا لم تجيب ولم تحضر كل هذا الغضب من مجرد سؤال أين المشكلة في الموضوع انظر و بفارق التشبيه ربنا جل في علاه سأله احد خلقه وهو نبيه ابراهيم عليه السلام كيف تخلق الطير فاجابه الله سبحانه وتعالى يا اخي التواضع شئ اساسي في العلاقات الحياتيه بين جميع البشر ولا فرق بين احد على احد نتمنى عدم نشر العنصرية في بلادنا سواء بقصد او بدون قصد والمحافظة على هذا العدل والأمان والاستقرار والسلم الاهلي بين كل من يعيش على أرض السعودية مواطن او مقيم