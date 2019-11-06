مديرة مدرسة بلبنان تهدد طلابها بالطرد والحرمان من الشهادة حال مشاركتهم في التظاهرات

وكالات(صدى):

تداول اللبنانيون مقطعا صوتيا، لمديرة مدرسة الراهبات المخلصات، الراهبة منى وازن، تهدد فيه الطلاب بالطرد وحرمانهم من الشهادات الرسمية في حال شاركوا بأي تظاهرة أو تحرك احتجاجي.

وتقول الراهبة في التسجيل الصوتي: أي تلميذ أو تلميذة يشارك في الحراك سيكون ذلك بمثابة اليوم الأخير له في المدرسة.

وأضافت: راجعوا أفكاركم وأعرفوا بأي مدرسة تتعلمون ولأي مدرسة تنتمون، أقول لكم للمرة الأخيرة انسوا هذه الأفكار وإلا ستكون العواقب كبيرة جدا.

من جانبه أصدر وزير التربية، أكرم شهيب، بيانًا أكد فيه أنه لا يقبل أن تمارس المؤسسات التربوية أي تسلط أو إرغام على طلابها، إذا أردوا المشاركة في التظاهرات.