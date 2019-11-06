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بالفيديو..رجل يقتحم مطار الكويت ويهدد بالانتحار

بالفيديو..رجل يقتحم مطار الكويت ويهدد بالانتحار
خالد الظفيري(صدى):

شهد مطار الكويت، واقعة محاولة أحد الأشخاص الانتحار بسلاح ناري كان يحمله.

ووثقت كاميرات المراقبة، لحظة تجول الرجل وهو في حالة غير طبيعية وبيده السلاح، محاولا إنهاء حياته.

ووضع السلاح على رأسه مهدداً بقتل نفسه، لكن نجح رجال أمن المطار في ضبطه قبل تنفيذ تهديده.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 39 دقيقة

الماخوذ اذنه..
ما لقى عود وطلع المسدس

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