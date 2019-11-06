أب يقتل ابنه بعد وصلة من الضرب المبرح

القاهرة(صدى):

أقدم مهندس زراعي مصري على قتل ابنه البالغ من عمره 8 سنوات بعد سرقته مبلغا ماليا للعب البلاي ستيشن.

وأقر المتهم بفعلته، مبينًا أنه لديه 3 أبناء، ويبذل أقصي مجهود في عمله لتوفير احتياجاتهم حتي تشاجر مع زوجته التي تركت له منزل الزوجية وتركت أطفاله برفقته ليتولي هو رعايتهم.

وأوضح أنه اكتشف أن ابنه سرق مبلغ 1200 جنيه أنفقها خلال 48 ساعة فقط في لعب البلاي ستيشن.

وعندما اكتشف الأمر ثار بشدة وعاتبه وانهال عليه بالضرب حتى فوجئ بالابن يفقد الوعي فأسرع بنقله إلى المستشفى إلا أن الأطباء أخبروه أنه فارق الحياة.