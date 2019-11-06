بالفيديو.. لاعب سلة الهلال كواينتون يعتنق الدين الإسلامي و ينطق الشهادتين
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، لحظة مؤثرة لـ لاعب سلة نادي الهلال الأمريكي كواينتون، وهو يعتنق الدين الإسلامي.
وظهر اللاعب الأمريكي وهو ينطق الشهادتين في مسجد أمام الجميع، حيث كان يردد الشهادتين وراء الشيخ.
وحاز المقطع على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له أن يثبته الله على الدين الإسلامي.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 1 ساعة
من اسلم فلنفسه…
ومن كفر فعليها…
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 1 ساعة
بحكم اني كملت دراستي العليا واخذت شهادة سادس ابتدائي ليلي من اوربا…
كلمة حق ..شفت بالأوربيين تقبل كبير للإسلام لو عرض عليهم بحقيقته السمحه بعيد عن التنطع والتخلف …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86401 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ..
,, الله يثبته على دينه القويم .. آمين ..
سعيد[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم ثبتة على دينك