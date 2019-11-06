بالفيديو.. لاعب سلة الهلال كواينتون يعتنق الدين الإسلامي و ينطق الشهادتين

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، لحظة مؤثرة لـ لاعب سلة نادي الهلال الأمريكي كواينتون، وهو يعتنق الدين الإسلامي.

وظهر اللاعب الأمريكي وهو ينطق الشهادتين في مسجد أمام الجميع، حيث كان يردد الشهادتين وراء الشيخ.

وحاز المقطع على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له أن يثبته الله على الدين الإسلامي.