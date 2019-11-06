وفاة شاب بعد مهاجمة أسراب نحل له في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

انتقل شاب إلى ذمة الله، عصر أمس الثلاثاء، إثر مهاجمة أسراب نحل له وتعرُّضه للسعات.

وأوضح والد الشاب، أن ابنه العشريني تعرّض للسعات من النحل دخل على إثرها في حالة إغماء ثم نُقل إلى مستشفى العقيق ومن ثم إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وبقي في غيبوبته إلى أن توفِّي.

وأكد أن ابنه لم يكن يعاني من أي أمراض وكان بكامل صحته، فيما تقررت الصلاة عليه ظهر اليوم الأربعاء في جامع الصفا بـ وراخ.