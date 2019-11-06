وزير الخارجية: اتفاق الرياض يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن

نايف السالم(صدى):

علّق فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، على توقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وقال وزير الخارجية: «سياسة المملكة هي تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية ومن هنا جاء اتفاق الرياض ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الشقيق لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار».

وأضاف: «رعاية المملكة لـ اتفاق الرياض تفرضه العلاقات التاريخية والحرص على بلدٍ جارٍ وشقيق، وأمن واستقرار المنطقة أولوية يدركها المجتمع الدولي ونعمل على تحقيقه بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن ولا زلنا وسنظل».