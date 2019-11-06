«كوكو شانيل» تُعيد شريهان للمسرح بعد غياب 30 عاما

القاهرة(صدى):

فجر المخرج المصري هادي الباجوري، مفاجأة حول عودة الفنانة الاستعراضية شريهان للمسرح بعد غياب 30 عامًا .

وقال إنها ستعود من خلال مسرحية مرتقبة وهي” كوكو شانيل “ ، والتي تعتبر أول عمل إخراجي مسرحي له.

وأضاف الباجوري، في لقاء تليفزيوني، أن شريهان متحمسة للعمل، وظهرت خلال العمليات التحضرية للمسرحية بمستوى عالٍ للغاية، معتبرًا أن مستواها تحسّن كثيرًا عن السابق.

وتابع أن ” كوكو شانيل “ تعتبر أول مسرحية موسيقية فوق مستوى ما يحدث في هوليوود، ويتساوى مع مستوى مسارح برودواي، لكن لم يكشف عن موعد عرض المسرحية.

يذكر أن رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ، أعلن تعاقده مع شريهان، لتقديم عروض مسرحية على أرض المملكة.

واتفق آل الشيخ مع شركة الإنتاج المصرية ” العدل جروب “ على تقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان، ضمن مهرجان الرياض خلال شهرَي أكتوبر و نوفمبر من 2019، وفي جدة خلال شهري يونيو و يوليو من عام 2020.