بيع أغلى « فرخ الشاهين » في العالم بعرعر بقيمة 610 ألف ريال (فيديو)

رافع فريح(صدى):

عُقد بعرعر هذا المساء أعلى قيمة لحراج على طير فرخ شاهين بمربط السلطان للصقور بعرعر ويبلغ وزنه ١١٦٩ غرام وقد تم البيع بمبلغ ٦١٠ الف ريال بعد مزايدات تنافسية بين عشاق تربية الصقور وسط حضور كبير وغير متوقع من داخل وخارج عرعر.

” صدى ” توضح ان فرخ الشاهين يعد اعلى وزن صقور الشاهين المصادة لهذا الموسم بعرعر والسعر يعد من اعلى الأسعار على مستوى مزادات الخليج لهذا الموسم .

و مربط السلطان قدم جائزة لمن يصيب في سعر الفرخ وقد وصل اعلى توقع من قبل المتابعين ٣٠٠ الف ريال ولكن الواقع وصل الى ٦١٠ الف ريال .