الدكتورة خلود: أنا عفوية والشهرة علمتني أصعب درس في حياتي

خالد الظفيري(صدى):

أجابت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، على عدد من أسئلة جمهورها عبر حسابها على انستجرام كاشفه عن الكثير من الأمور في حياتها.

وقالت الدكتورة خلود إن الشهرة علمتها أصعب درس في حياتها، خاصة عقب أزمة الفتاة التي توفيت جرّاء حبوب التخسيس مؤخرًا.

وأضافت أنها لا تزال عفوية في تعاملها مع الناس، على الرغم من شهرتها الواسعة.

ولفتت إلى أنها كامرأة ناجحة في مجتمعها إذا عاد بها الزمن إلى الوراء ستختار نفس الطريق الذي اختارته لنفسها إلا أنها لن تعيد الأخطاء التي ارتكبتها وستتعلم مما وقعت فيه.