حقيقة رحيل رازفان عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر مقربة من الهلال أن ما تم تداوله بشأن الاستغناء عن المدرب رازفان لوسيشكو ليس له أساس من الصحة وجاء ذلك عقب انتشار أنباء نشرتها صحافة يونانية بشأن استغناء الأزرق عن مدربه.

ويواصل المدرب الرماني استعداده لمواجهة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

ويحظى رازفان بثقة كبيرة من جانب منسوبي البيت الهلالي، حيث أكد المصدر أنه لم يحدث أية اتصالات مع المدرب أولاريو كوزمين لبحث إمكانية حضوره وقيادة الفريق بدلا من لوسيشكو.