بأسلاك الكهرباء.. أب يقتل ابنه بعد «حفلة تعذيب»

القاهرة(صدى):

أقدم أب في مصر على قتل ابنه بعدما ضربه وعذبه لساعات متواصلة انتهت بجريمة داخل المنزل.

وجاء ذلك عندما علم الأب، أن ابنه يسرق، ووصلت إليه عدة شكاوى منه، فأحضر جنزيرا من الحديد، وكبله به داخل المنزل الذي تقيم به الأسرة في منطقة ” علم الروم ” بمطروح في مصر.

أعقبها ” حفلة تعذيب ” بدأت بالضرب والسب والتعذيب المتواصل لعدة ساعات بأسلاك الكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، ومفتش الصحة، وتم إلقاء القبض على الأب الجاني، وتحويله إلى النيابة.