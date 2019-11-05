الجماعات الإرهابية تستغل « تيك توك » لضرب مصر

القاهرة(صدى):

فجرت البرلمانية المصرية مايسة عطوة مفاجأة بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيق ” تيك توك ” الشهير والذي يشاهده نحو حوالي 7.2 مليون مستخدم نشط شهريًا؛ لضرب مصر من خلال نشر أفكارهم المتطرفة.

وقالت البرلمانية إن الجماعات الإرهابية تعمل على تحويل مسار التطبيق من محتوى ترفيهي يتداوله الشباب، إلى منفذ لعرض أناشيدها ولقطات تظهر بعض الجثث ومقاتليها.

وقالت البرلمانية المصرية: بعض الفيديوهات على هذا التطبيق توثق كيفية تركيب قنبلة يدوية الصنع“، كما احتوت على ”صور جثث في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهن للتنظيم.

ولفتت إلى أن المقاطع المنشورة تضمنت محاولات جاذبة لفئات المراهقين، فضلًا عن نشر عمليات القتل التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية، وكذلك عناصر نسائية يحاولن استقطاب الشباب من خلال إبداء سعادتهن بانضمامهن للتنظيم.

وطالبت البرلمانية بضرورة التواصل مع الشركة المالكة للتطبيق لحذف أي فيديوهات تدعم الجماعات الإرهابية وتروج لأفكارها، بجانب انتباه الأجهزة الأمنية في مصر لهذا النوع من التطبيقات.