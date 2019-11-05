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  3. مواطن يبتكر طريقة لشاهي الجمر

مواطن يبتكر طريقة لشاهي الجمر




7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 34 دقيقة

برادشاهي خفيف اللون،
والملعقة جابت ألوانه،
أحلف بربي إله الكون،
من شافكم ينسى أحزانه..

[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 28 دقيقة

بالله ياقهمجي طيبه،
بالورد ضبط لنا براد،
حبيبي طول الغيبه،
ومو عادته يخلف الميعاد.

[ عدد التعليقات: 86378 ] نشر منذ 16 دقيقة

صح لسانك يااخ صريح .. لاهنت ..

[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 18 دقيقة

براد شاهي مع الليمون
وكوكب الشرق بتغني
بالسلك والعود والقانون
والخل مايبتعد عني

[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 13 دقيقة

براد شاهي عليك أشكي..
غزال بالود كإويني..
أن غاب عني أنوح وأبكي ..
براد منهو يسليني…

[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 4 دقائق

تسلم أخوي أبو محمد،
الله يسعد أوقاتك،ويرضى عليك،،
والشكر موصول لكل من قال هذه الكلام الجميل..

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