مواطن يبتكر طريقة لشاهي الجمر

الثلاثاء 5
نوفمبر
برادشاهي خفيف اللون،
والملعقة جابت ألوانه،
أحلف بربي إله الكون،
من شافكم ينسى أحزانه..
بالله ياقهمجي طيبه،
بالورد ضبط لنا براد،
حبيبي طول الغيبه،
ومو عادته يخلف الميعاد.
صح لسانك يااخ صريح .. لاهنت ..
براد شاهي مع الليمون
وكوكب الشرق بتغني
بالسلك والعود والقانون
والخل مايبتعد عني
ممتاز ..
براد شاهي عليك أشكي..
غزال بالود كإويني..
أن غاب عني أنوح وأبكي ..
براد منهو يسليني…
تسلم أخوي أبو محمد،
الله يسعد أوقاتك،ويرضى عليك،،
والشكر موصول لكل من قال هذه الكلام الجميل..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 34 دقيقة
برادشاهي خفيف اللون،
والملعقة جابت ألوانه،
أحلف بربي إله الكون،
من شافكم ينسى أحزانه..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 28 دقيقة
بالله ياقهمجي طيبه،
بالورد ضبط لنا براد،
حبيبي طول الغيبه،
ومو عادته يخلف الميعاد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86378 ] نشر منذ 16 دقيقة
صح لسانك يااخ صريح .. لاهنت ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 18 دقيقة
براد شاهي مع الليمون
وكوكب الشرق بتغني
بالسلك والعود والقانون
والخل مايبتعد عني
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86378 ] نشر منذ 16 دقيقة
ممتاز ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 13 دقيقة
براد شاهي عليك أشكي..
غزال بالود كإويني..
أن غاب عني أنوح وأبكي ..
براد منهو يسليني…
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8063 ] نشر منذ 4 دقائق
تسلم أخوي أبو محمد،
الله يسعد أوقاتك،ويرضى عليك،،
والشكر موصول لكل من قال هذه الكلام الجميل..