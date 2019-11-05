6 حالات يجب فيها استئصال الرحم
تلجأ عدد من السيدات إلى عمليات استئصال الرحم في حالات معينة؛ لتجنب مشكلات صحية أكبر.
وتوجد 6 حالات يجب فيها على السيدة أن تخضع إلى عملية استئصال للرحم، وفقًا لموقع ” Healhline ” .
هبوط الرحم من بين الحالات التي تحتاج لاستئصال ، خاصة عند النساء اللاتي يعانون من السمنة، أو اللاتي انقطع الطمث لديهن..
والحالة الثانية هي إصابة المرأة بالنزيف بشكب متكرر وحاد بعد الولادة القيصرية مباشرة، يقوم الأطباء أحيانًا باستئصال الرحم.
والحالة الثالثة تكون عن معاناة المرأة الحامل من إلتصاق في المشيمة، وأحيانًا يؤدي إلى نزيف حاد بعد الولادة، وهنا يستوجب استئصال الرحم.
والحالة الرابعة هي عندما ينمو النسيج الذي يربط الرحم عادة خارج بطانة الرحم، ويمكن أن يسبب ألم شديد وعدم انتظام الدورة الشهرية، ما يؤدي أيضا إلى العقم، وعادة ما تتم تجربة العلاج الهرموني والإجراءات الطبية لإزالة أنسجة بطانة الرحم قبل استئصال الرحم.
يتم استئصال الرحم أيضًا عند الإصابة بالأورام السرطانية، إضافة إلى الأورام الليفية أيضا وهي الحالة السادسة والأخيرة.
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحـالة الثـانية هـي الأخطـر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86391 ] نشر منذ 1 ساعة
اهلاً باالأخت دهر ,, عوداً حميداً اختنا ..
.. طمنينا عن حالتك الصحيه ، وحالت الأطفال وكافة اسرتكم الكريمه ، عساكم بخير ..؟
.. اتمنى لكم السعاده واصحة الدائمه من رب العالمين ..
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمـد لله رب العالمـين أخ أبو محمد بألف خير تسـلم .. أتمنـى تكـون بخـير وصحة وعافيـة انت والعائلـة الكريمة …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86391 ] نشر منذ 59 دقيقة
الحمد لله ,,
.. ونحن بخير وعافيه ، من كرم الباري له الحمد والشكر والثناء ..
.. اهلاً بك اختنا على صفحات صدى الموقره ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14479 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يشفي مرضى المسلمين ويكفينا وياكم كل شر🙏
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14479 ] نشر منذ 47 دقيقة
هلا وغلا باالسامورانيه🤝❤🙂وينش يا بنت علتي علينا😊😂
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 46 دقيقة
الحمـد للّه رب العالمين اتمنى لكـم دوام الصـحة .. سؤال لو سمحـت عن بنتكـ اللي كنـت سألتني عنهـا مرة كيـف حالها؟؟ فيـه تطـور؟؟ بصـراحة عنـدي وصفـة طبقناها على خمس بنات نفس حالتهـا من شهـرين والنتيجة بااااهـرة وتذكرتك قلت أسألكـ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86391 ] نشر منذ 33 دقيقة
سؤال في محله ،،
.. ابشركي انها في تحسن اكثر ، وهي تدرس روضه الآن ومحبة لها بشكل ممتاز جداً ،،
,, ولكنها لا تزال عليها بعض الملاحظات من عدم الإنطلاقة في الكلام .. عدم تذكر او الإنتباه ، ان بعض الحاجات اللتي تحتاجها معها في حقيبتها المدرسيه .. ولكن نراها افضل من الاول حتى مدرستها قالت هذا ..
.. اما الإختلاط مع الأطفال واللعب معهم تمام ، واداء الواجب مع المعلمه كذالك تقوم به بقدر إستطاعتها ..
,, وأي إضافة توجيه من حضرتك ، لا أستغني عنها ، جودي بها ، جزاكي الله خير الجزى .. آمين ..
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 35 دقيقة
جـوجـو حبيبتـي😍وحشتـيني جدًا جدًا جدًا ياقلبـي❤ عنـدي لكـ خبـر وعارفة راح تفرحـي لي مثل ما أنا فـرحانة💚
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14479 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يشفيهاويحفظها لكم🙏 يااخ ابو محمد😊
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحـمد للّه رب العالمين واللـه فرحتنـي اللّه يحفظهـا 🌷 بالضبـط هذا اللـي سألت عنه التركيز والإنتبـاه وطلاقة اللسـان.. بصراحـة وصفـة رائعـة وأكثـر من رائعـة وعن تجربـة
★وصفة اليقطين والجوز .. خلي والدتهـا تأكلها يقطين كل يووم وتحطه في كل وجباتها وتعمل منه مربى كمان والأهم كل يوم لمدة شهر على الأقل .. والجوز مع عسل التمـر كمان كل يوم .. تساهم في تقوية التركيز والإنتباه بشكـل مثالـي.. بصراحة شفت نتائج بعيني ماصدقت .. خلي والدتها تواظب على الوصفة وراح تشوف نتائج طيبة جـدًا بإذن الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86391 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يجزاكي خير ويبارك فيك ، اختنا ..
,, المشكله انها لاتقبل غير الزبادي والخيار والبطاطس المقلي ، حتى الرز باالغصب وبالتلعيب والوعود باالهديه ..
,, لكن معلوماتك طيبه وقيمه ، وإن شاء الله سنحاول معها ، اما مربى اليقطين ، هذا صعب علينا .. ولكن ستطبخه امها مع الرز الأبيض الخاص بها ، لعل وعسى تتقبله ,, سنواصل محاولاتنا معها .. ونطلب من الله العون والهدايه ..
.. مشكوره اختنا الفاضله على هاالمعلومات الطيبه ، لاهنتي ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14479 ] نشر منذ 20 دقيقة
وانتي كذالك لك وحشه وفقدتك والله😘هاتي بشريني الله يبشرنا وياكي والجميع بجنته🙏