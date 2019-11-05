6 حالات يجب فيها استئصال الرحم

أميرة خالد(صدى):

تلجأ عدد من السيدات إلى عمليات استئصال الرحم في حالات معينة؛ لتجنب مشكلات صحية أكبر.

وتوجد 6 حالات يجب فيها على السيدة أن تخضع إلى عملية استئصال للرحم، وفقًا لموقع ” Healhline ” .

هبوط الرحم من بين الحالات التي تحتاج لاستئصال ، خاصة عند النساء اللاتي يعانون من السمنة، أو اللاتي انقطع الطمث لديهن..

والحالة الثانية هي إصابة المرأة بالنزيف بشكب متكرر وحاد بعد الولادة القيصرية مباشرة، يقوم الأطباء أحيانًا باستئصال الرحم.

والحالة الثالثة تكون عن معاناة المرأة الحامل من إلتصاق في المشيمة، وأحيانًا يؤدي إلى نزيف حاد بعد الولادة، وهنا يستوجب استئصال الرحم.

والحالة الرابعة هي عندما ينمو النسيج الذي يربط الرحم عادة خارج بطانة الرحم، ويمكن أن يسبب ألم شديد وعدم انتظام الدورة الشهرية، ما يؤدي أيضا إلى العقم، وعادة ما تتم تجربة العلاج الهرموني والإجراءات الطبية لإزالة أنسجة بطانة الرحم قبل استئصال الرحم.

يتم استئصال الرحم أيضًا عند الإصابة بالأورام السرطانية، إضافة إلى الأورام الليفية أيضا وهي الحالة السادسة والأخيرة.