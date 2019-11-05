القيادة تُعزي رئيس كوريا في وفاة والدته

الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.