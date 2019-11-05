بالصور.. الهلال يؤدي تدريبا تكتيكيا استعدادًا لـ أوراوا الياباني

طلال الغامدي(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مرانًا اعتياديًا استعدادًا لملاقاة ضيفه أوراوا الياباني مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية، كمت تخلل الحصة التدريبية تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على ثلثي الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الجماعية مشاركة اللاعب محمد كنو؛ وذلك بعد أن أنهي برنامجه التأهيلي، كما واصل المحترف السوري عمر خربين برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا.

ويؤدي الفريق مساء يوم غد الأربعاء مرانا مغلقا؛ تأهبا لمواجهة أوراوا الياباني مساء السبت.