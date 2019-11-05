شاهد .. جامعة تقدم قبورًا لطلابها لتجربة « الموت »

أمستردام(صدى):

قدمت جامعة ” رادبود ” في مدينة نيميغن الهولندية قبرًا لعدد من طلابها ؛ ليختبرون الموت، تحت ما يسمى بقبر التطهير.

وأسمت الجامعة المشروع بأسم ” تذكر أنك ستموت ” – كشعار له حيث يقدم لمحة فريدة عما يأتي بعد الموت.

والقبر عبارة عن فتحة في الأرض ضمن الحديقة خلف الكنيسة الطلابية، وهي مجهزة بسجادة لليوغا ووسادة ضمن الضروريات الأساسية لجعل النفس مرتاحة.

وقد يدخل البعض إلى القبر من 30 دقيقة حتى 3 ساعات، فيقرر الطلاب بأنفسهم كم من الوقت يريدون أن تستمر، وبالطبع الهواتف والكتب محظورة أثناء التجربة.

ويعتقد معد الفكرة، جون هاكنغ، أن التجربة ستساعد الشباب والشابات على تقدير جمال الحياة وإدراك أن حقيقة انتقالها “نهاية الحياة، الموت” من المحرمات ومن الصعب التحدث عن الموت، خاصة عندما يكون العمر بين 18 و19 و20 عاما.