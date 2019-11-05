بالفيديو.. برنامج « يسر » لاختصار الوقت وتسهيل المعاملات

علي القحطاني(صدى):

كشف الحساب الرسمي لبرنامج التعاملات الحكومية «يسّر»، عن الخدمات التي يوفرها؛ سعيًا لتحقيق مفهوم حكومة بلا ورق.

ونشر البرنامج على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو شرح من خلاله مميزات البرنامج وطريقة عمله.

وأكد أن قناة التكامل الحكومية تهدف إلى الربط بين الجهات المزودة للخدمات الرقمية والجهات المستفيدة عبر قناة واحدة لزيادة فاعلية تلك الخدمات، فضلًا عن اختصار الوقت.