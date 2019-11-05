رسميًا.. إلغاء طرد هيونغ سون في مباراة توتنهام وإيفرتون

ماجد محمد(صدى):

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها هيونغ مين سون، لاعب توتنهام ضد إيفرتون، بعد إصابة أندريه غوميز ”المروعة“، خلال لقاء الفريقين.

وتبين من الإعادات التلفزيونية، أن سون لم يتدخل على قدم غوميز إطلاقًا؛ لذلك تم رفع البطاقة الحمراء غير المستحقة التي حصل عليها اللاعب.

يذكر أن النتيجة كانت تشير إلى تقدم توتنهام بهدف دون رد، في الوقت الذي طُرد فيه سون، قبل أن يتمكن إيفرتون من معادلة النتيجة استغلالًا للنقص العددي في صفوف السبيرز.

وتعرّض غوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في غوديسون بارك وفقد توازنه بعد تدخّل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام.