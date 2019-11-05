النيابة: تسلمك مبلغ نقدي من شخص وإيداعه في حساب غير معلوم يعرضك للمساءلة

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وأضافت: تسلّمك لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك، يعرضك للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع.

وقالت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء: عمليات غسل الأموال هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.