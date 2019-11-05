مع ازدياد حالات الانتحار.. الكويت تحاول احتواء البدون بقرار جديد

خالد الظفيري(صدى):

أعلن وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، المنتهية بطاقاتهم الأمنية منذ فترة زمنية تزيد عن الشهر، من رسوم الخدمات الصحية ، حتى نهاية شهر يناير لعام 2020.

وجاء ذلك عقب إقدام شاب في العقد الثالث ورجل في العقد الخامس من فئة البدون، على الانتحار في حادثين منفصلين؛ أمس الإثنين؛ بسبب سوء الأوضاع المعيشية التي يعانيها أبناء هذه الفئة.

وقالت الوزارة في إعلانها، إن الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر جاء مراعاةً لظروفهم الإنسانية؛ حتى يتمكنوا خلال هذه الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية، مع ضرورة تقديمهم للأوراق الثبوتية والبطاقة الأمنية منتهية الصلاحية عند تلقي الخدمة الصحية “ .