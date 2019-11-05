« لا أشعر بالندم » .. كويلار يكشف عن تلقيه عرضًا إيطاليًا

ماجد محمد(صدى):

قال نجم الهلال المحترف كويلار إنه تلقى عرضًا لخوض تجربة في الكالتشيو الإيطالي، بعد الاتفاق مع نادي الهلال.

وأضاف في حوار لصحيفة « إل يونيفرسال » الكولومبية: تلقيت عرضاً للاحتراف في إيطاليا –فريق بولونيا- لكنه جاء بعد اتفاقي مع الهلال، لذلك لا أشعر بالندم على اتخاذ خطوة اللعب في آسيا، ما زلت أحلم أن ألعب في أوروبا، لكن هذا لايجعلني حزيناً لعدم تحقيق الحلم حتى الآن.

وأوضح أنه لن يرحيل عن صفوف الهلال، حيث أنه يعيش مع أسرته في مكان مميز، ويوجد حوله كل شيء للمعيشة.

ووصف كرة القدم في المملكة بأنها كرة قدم تنافسية للغاية، رغم حرارة الجو وصعوبة الطقس في بعض الملاعب، واصفاً الهلال بأنه فريق عالمي لضمه نجوم من مختلف بلدان العالم.