الألعاب الإلكترونية تودي بحياة مراهق

بانكوك(صدى):

فارق مراهق تايلاندي الحياة؛ إثر تعرضه لسكتة دماغية، نظرًا لممارسة الألعاب الإلكترونية طوال الليل بشكل يومي.

وفي التفاصيل التي نقلتا صحيفة ميرور، اكتشف الأب وفاة نجلة عندما دخل غرفته ليجده واقعًا على الأرض من فوق الكرسي الخاص بالكومبيوتر، وحاول الأب، إيقاظ نجله ظنًا منه أنه فاقد للوعي، إلا أنه فوجئ بأنه فارق الحياة.

وأوضح الأطباء إن المراهق توفي ؛ نتيجة إصابته بجلطة دماغية، يعتقد أنها ناتجة عن اللعب على الكومبيوتر باستمرار طوال الليل.

وقال الأب إن ابنه كان يدمن الألعاب ويستيقظ طوال الليل للعب على الكومبيوتر كما أنه كان كثيرًا ما يغلق باب وإضاءة غرفته في ساعات النهار أيضًا لنفس الغرض.