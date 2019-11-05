الدفاع المدني : هذه الطريقة تحميك من الوقوع في خطر السخان الكهربائي

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عمل الصيانة الدورية للسخان الكهربائي.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عزيزي المواطن والمقيم، يجب عمل صيانة للسخان الكهربائي من قبل فني متخصص.

كما أشارت إلى ضرورة التأكد من فعالية منظم الحرارة يحميك من الوقوع في الخطر.