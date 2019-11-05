الدفاع المدني : هذه الطريقة تحميك من الوقوع في خطر السخان الكهربائي
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عمل الصيانة الدورية للسخان الكهربائي.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عزيزي المواطن والمقيم، يجب عمل صيانة للسخان الكهربائي من قبل فني متخصص.
كما أشارت إلى ضرورة التأكد من فعالية منظم الحرارة يحميك من الوقوع في الخطر.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 49 دقيقة
فني مختص…؟
كلهم عماله سايبه جاهله ما شافت السخان إلا عندنا…فكاف فني مختص..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86368 ] نشر منذ 39 دقيقة
والله انك صادق يااخ دفتر ، لاهنت ..
,, والله ابتلشنا في هاالعمالة الرخيصه ..
.. من وين نجيب فني فاهم بعمل الصيانه …..!!
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 34 دقيقة
ومن قال يا شيخ…
كنت اقول لنفسي لو اصير وزير عمل حتى انظف البلد من العماله…
بس اقول كاف تجي.. الوزير دفتر…ماهي راكبه