حقيقة القبض على 7 أشخاص بتهمة مخالفة الذوق العام
انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة لعدد من الموقوفين قيل إنها لعدد من الأشخاص الذين خالفوا لائحة الذوق العام.
واتضح أن الصورة تعود إلى عام 2018، عندما تم القبض على 7 جناة تورطوا في حوادث سلب واستيلاء على مركبات بالقوة في الرياض.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86368 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههه ,,
.. لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. ايش مشكلتكم مع الثوب الواسع الساتر ……..!!
AL- M utrafi hussien[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 دقيقة
الثوب صار الزامي والعبايه حرية شخصيه ههههههههههههههههههههههههههههههههههه .