حقيقة القبض على 7 أشخاص بتهمة مخالفة الذوق العام

عادل الحربي(صدى):

انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة لعدد من الموقوفين قيل إنها لعدد من الأشخاص الذين خالفوا لائحة الذوق العام.

واتضح أن الصورة تعود إلى عام 2018، عندما تم القبض على 7 جناة تورطوا في حوادث سلب واستيلاء على مركبات بالقوة في الرياض.

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