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حقيقة القبض على 7 أشخاص بتهمة مخالفة الذوق العام

حقيقة القبض على 7 أشخاص بتهمة مخالفة الذوق العام
عادل الحربي(صدى):

انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة لعدد من الموقوفين قيل إنها لعدد من الأشخاص الذين خالفوا لائحة الذوق العام.

واتضح أن الصورة تعود إلى عام 2018، عندما تم القبض على 7 جناة تورطوا في حوادث سلب واستيلاء على مركبات بالقوة في الرياض.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 86368 ] نشر منذ 36 دقيقة

هههههههههههههههههه ,,

.. لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ايش مشكلتكم مع الثوب الواسع الساتر ……..!!

[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 18 دقيقة

الثوب صار الزامي والعبايه حرية شخصيه ههههههههههههههههههههههههههههههههههه .

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