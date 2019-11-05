بالفيديو.. لحظة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

نايف السالم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض ، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

وقد بدأت مراسم توقيع وثيقة اتفاق الرياض بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كلمة.

عقب ذلك وقع ممثل الحكومة اليمنية سالم الخنبشي وممثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي على وثيقة اتفاق الرياض.

اقرأ أيضًا: