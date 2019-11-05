بالصور.. أغرب 10 سيارات اختبارية في العالم

أميرة خالد(صدى):

تعتبر السيارات الاختبارية بالنسبة للشركات هي عبارة عن تجربة لتقنياتها المتطورة وأفكارها الجديدة وتصاميمها الفريدة ومعرفة ردود أفعال العملاء، لكن بالنسبة للجمهور هذه السيارات هي بمثابة لمحة عن المستقبل، وعشاق السيارات دائماً بتجذبهم السيارات الاختبارية لأنها تعطيهم فكرة كيف ستكون سيارات شركة معينة في السنوات القادمة.

وتقريباً كل شركات السيارات تقدم طرازات اختبارية باستمرار، وفي بعض الأحيان هذه السيارات تتحول إلى طراز إنتاجي لو لاقت استحسان الجماهير .

وهذه أغرب وأجمل 10 سيارات اختبارية ظهرت في الفترة الأخيرة، والتي نتوقع أن يكون لها دور كبير في رسم مستقبل السيارات.

( تويوتا CONCEPT-I – بي إم دبليو فيجن نيكست 100 – فيجن مرسيدس مايباخ 6 كابريوليه – رينو تريزور – إنفينيتي Q إنسبيريشن – رولز رويس فيجن 103EX – أودي PB18 E-TRON – بنتلي EXP 100 GT – مرسيدس فيجن EQ سيلفر أرو – ميني فيجن نيكست 100 ) .