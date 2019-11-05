مسن يحرق ابن أخته بسبب علاقة غير مشروعة مع زوجته
أقدم مسن في مصر على إحراق ابن شقيقته، بعدما تأكد أنه على علاقة غير مشروعة مع زوجته، ودبر كمية من البنزين وانتظره في طريق عودته في أبريل الماضي لمنزله، وألقى عليه البنزين ثم أشعل النيران فيه.
وتأكد من عدة دلائل بأن زوجته تخونه، فكر في الانتقام منها وإنهاء حياتهما الزوجية، وإيذائها بدنيا وربما قتلها، إلا أنه قرر أولا أن يضبطها متلبسة في أحضان العشيق.
وقرر وقتها قتلهما سوية، لكن كان هول الصدمة عندما شاهد ابن شقيقته هو الذي دخل إلى منزله في فارسكور بدمياط، انتظره حتى انتهى وخرج، وبدأ في التخطيط أولا للانتقام منه.
وبعد القبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه (ابن شقيقته) لأنه كانت تربطه علاقة آثمة بزوجته.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 9 ساعات
انتظره حتى انتهى وخرج،……..؟
انتظر حتى خلص منها …؟
الماضوع به ابك واخواتها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86404 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مسالم[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 9 ساعات
صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.. الحمو الموت..