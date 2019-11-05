مسن يحرق ابن أخته بسبب علاقة غير مشروعة مع زوجته

القاهرة(صدى):

أقدم مسن في مصر على إحراق ابن شقيقته، بعدما تأكد أنه على علاقة غير مشروعة مع زوجته، ودبر كمية من البنزين وانتظره في طريق عودته في أبريل الماضي لمنزله، وألقى عليه البنزين ثم أشعل النيران فيه.

وتأكد من عدة دلائل بأن زوجته تخونه، فكر في الانتقام منها وإنهاء حياتهما الزوجية، وإيذائها بدنيا وربما قتلها، إلا أنه قرر أولا أن يضبطها متلبسة في أحضان العشيق.

وقرر وقتها قتلهما سوية، لكن كان هول الصدمة عندما شاهد ابن شقيقته هو الذي دخل إلى منزله في فارسكور بدمياط، انتظره حتى انتهى وخرج، وبدأ في التخطيط أولا للانتقام منه.

وبعد القبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه (ابن شقيقته) لأنه كانت تربطه علاقة آثمة بزوجته.