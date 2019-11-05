إقامة السوبر الإيطالي على ملعب جامعة الملك سعود في ديسمبر

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن مباراة السوبر المحلية ستقام بين يوفنتوس ولاتسيو في الرياض عاصمة المملكة يوم 22 ديسمبر المقبل في تمام 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت الصحيفة إن رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي ستقوم بإعلان القرار رسميًا خلال أيام بعد الاتفاق على تأجيل مباريات الفريقين ضمن الجولة 17 للدوري المحلي، خاصة أن مباراة كأس السوبر ستقام قبل عطلة عيد الميلاد.

وسافر بعض مسؤولي الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري بالفعل إلى السعودية لتفقد الفنادق ومعسكرات التدريب بعد خوض السوبر الأخير .