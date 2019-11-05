تكليف الغديّر مديرا للأشعة بصحة الرياض
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار بتكليف الاستاذ عبد الحكيم بن ابراهيم الغديّر مديرا لإدارة الأشعة والخدمات التطبيقية اعتبارا من 1441/3/8 وحتى 1441/12/30.
ويأتي القرار بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة .
من جانبه عبر ” الغديّر ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .
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