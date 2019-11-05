تكليف الغديّر مديرا للأشعة بصحة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار بتكليف الاستاذ عبد الحكيم بن ابراهيم الغديّر مديرا لإدارة الأشعة والخدمات التطبيقية اعتبارا من 1441/3/8 وحتى 1441/12/30.

ويأتي القرار بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة .

من جانبه عبر ” الغديّر ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .