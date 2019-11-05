المراعي تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المراعي لمنتجات الألبان، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين من الجنسين والمقيمين؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في كل من الرياض والجبيل والخرج.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” موظف محاسبة- النقل والخدمات اللوجستية للسعوديات/ الرياض، وأمين الصندوق- المبيعات للسعوديين/ الجبيل، محلل وظيفي بالرياض، ومهندس شبكات أول بالخرج “.

كما أشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا .