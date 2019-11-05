الزعاق: تشكلات سحبية ماطرة على 3 مناطق غدًا

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن هناك توقعات بتشكلات سحبية ماطرة على 3 مناطق، يوم غد الأربعاء.

وقال الزعاق: « توقعات بتشكلات سحبية ماطرة على نواحي متفرقة من جازان وعسير والباحة ومن المتوقع أن تتشكل سحب مبشرة على شمال وشمال شرق السعودية والكويت وقد تشاب بعض حالاتها بأمطار متفاوتة يوم الخميس».

وكان الزعاق، قد صرّح في وقت سابق بأنه من المتوقع أن تتخلق حالة مطرية على أجزاء واسعة من السعودية والكويت تبدأ أماراتها من الخميس وتستمر بتفاوت الأسبوع القادم على الساحل الغربي والشمالية والشمالية الشرقية والوسطى ومابينها من محال وتعتبر هذه الحالة وسمية.