بالفيديو.. أسباب تكون الصدأ على هيكل السيارة وطرق منعه

وكالات(صدى):

قال خبراء في مجال السيارات ، يتكون الصدأ على هيكل السيارة بسبب عدة عوامل، منها تعرض طلاء السيارة إلى الخدوش المختلفة نتيجة لصدمات الحجارة أثناء السير أو بفعل الاحتكاكات، والذي يتفاعل مع الرطوبة أو المياه.

لذا يرى الخبراء ضرورة معالجة الخدوش والأضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء الخارجي للسيارة، كما يجب حماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة لمواجهة العوامل المسببة للصدأ مثل الماء والملح والأحجار المتطايرة والرطوبة.

ولهذا السيارات الحديثة يتم تزويدها بتقنية “الجلفنة الكاملة”، وهي تقنية تحميها من خطر الصدأ لمدة تتراوح من 6 إلى 12 سنة .

يعتقد بعض السائقين أن إبقاء السيارات في مرآب خاص ليلاً يحميها من الصدأ، وهو اعتقاد خاطئ حيث أن الصدأ يمكن أن يتكون في أي مكان يحتوي على درجة عالية من الرطوبة.

كما يعتقد سائقين آخرين أن كثرة غسل السيارات يساعد على تكون الصدأ، وبالطبع هذا اعتقاد خاطئ أيضاً، حيث أن السيارات تلتقط الكثير من الأتربة أثناء قيادتها، لذا من المهم غسلها بشكل متكرر طالما تم ذلك بالطريقة الصحيحة.