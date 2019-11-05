تين كات: لا أملك عصا سحرية ولاحظت أن اللاعبين غير متحدين

ماجد محمد(صدى):

أكد الهولندي تين كات، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، أنه لا يملك عصا سحرية ولكنه سيبذل قصارى جهدة لإعادة الاتحاد كما كان.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه اليوم الثلاثاء، إلى أنه لاحظ أن اللاعبين غير متحدين؛ إذ سيعمل على تعزيز روح الاتحاد من جديد.

وأفاد بأنه تحدث مع عدد من اللاعبين قبل قدومه إلى المملكة، كما أنه يمعرف كيفية التعامل مع اللاعب الخليجي، فمهمته أن يوقظ اللاعبين من النوم وجعلهم يحبون كرة القدم.

وعن اعتزاله، لفت إلى أنه شعر بالفراغ وأنه جائع إلى العمل لذلك عاد من جديد للتدريب، منوهًا إلى أن ابنه فريدي يلعب في المملكة لذلك هو متابع لكرة القدم في السعودية.